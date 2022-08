Ansa_ER : Unipol: utile semestre sale a 684 mln, cede gli npl ad Amco. Risultati spinti da Bper. Premi +1,2%, solvency in cal… - fisco24_info : Per Unipol un utile semestrale a 684 milioni: Risultati spinta da Bper. Premi +1,2% a 6,6 miliardi, solvency a 201% - fisco24_info : Unipol: utile semestre sale a 684 mln, cede gli npl ad Amco: Risultati spinti da Bper. Premi +1,2%, solvency in cal… -

Agenzia ANSA

Il gruppoha chiuso il primo semestre dell'anno con undi 684 milioni di euro, in crescita rispetto ai 652 milioni del 2021, grazie ai 318 milioni di euro derivanti dalla contabilizzazione di Bper, ...... il Gruppoprevede un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in ...precedente sul quale avevano inciso positivamente alcune poste straordinarie (l'netto ... Unipol: utile semestre sale a 684 mln, cede gli npl ad Amco - Ultima Ora Raccolta a 6,6 mld (+1,2%). Conferma target per 2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Il cda del gruppo Unipol ha approvato i conti del primo semestre che vedono un risultato nett ...Il gruppo Unipol ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile di 684 milioni di euro, in crescita rispetto ai 652 milioni del 2021, grazie ai 318 milioni di euro derivanti dalla contabilizzazion ...