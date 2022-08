Tredici vite | su Prime Video in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 agosto 2022), il nuovo film di Ron Howard, sbarca su Amazona partire da5 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio., il nuovo film di Ron Howard, sbarca su Amazonina partire da5 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.racconta l'incredibile storia vera dell'enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo - gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel ...