Traffico per l'esodo estivo sulle autostrade: i giorni da evitare (Di venerdì 5 agosto 2022) Traffico autostradale in tempo di ferie estive: il prossimo fine settimana rischia di diventare off limits. Ecco le previsioni sulla circolazione dei mezzi. Se nel weekend precedente, l'ultimo del mese di luglio, il Traffico dovuto alle partenze delle famiglie per e vacanze non ha destato problemi eccessivi, da domani, venerdì 5 agosto, le cose potrebbero complicarsi. Non mancherà una circolazione sostenuta in direzione delle località di mare e di montagna, oltre che in uscita dai grandi centri urbani. In questi giorni di esodo, spiega Trasporti Italia, le tratte interessate dai maggiori flussi di Traffico sono le principali direttrici verso le località di villeggiatura a Sud. Vale a dire: le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Al Nord, Traffico sostenuto ai valichi internazionali di confine.

