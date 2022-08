Totti e Blasi riservo suoi nuovi compagni | per l’ex calciatore Noemi | per la conduttrice un giovane misterioso

(Di venerdì 5 agosto 2022) E’ la notizia di gossip dell’estate, quella di cui tutti parlano. La separazione tra Ilarye Francesco. Ci sono tutti gli ingredienti per rendere questo divorzio una vera e propria saga, anche se i diretti interessati, non hanno raccontato nulla, confermando o smentendo le tante voci. Voci che ancora si susseguono perchè, visto che il divorzio è ormai cosa certa, adesso si cerca di capire se nelle vite dei due romani, ci siano deiamori. Più semplice la questione Francescocapitano della Roma avrebbe tradito Ilary con( laavrebbe scoperto tutto grazie al lavoro di un investigatore privato, arrivando quindi poi a decidere di lasciare suo marito). La Bocchi quindi farebbe parte della vita di Francesco, anche se ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - hopeangel365 : Bye bye Totti! Ecco per chi simpatizza veramente la conduttrice #belen #stefano #fairylu #lulu #tottieilary… - Gazzettino : Blasi-Totti, Nara-Icardi, Amendola-Neri: d’estate la coppia scoppia - ParliamoDiNews : Ilary Blasi innamorata di un amico di Totti: l`indiscrezione | Gossip Blog #ilary #blasi #innamorata #amico #totti… - Guast95 : RT @Luanaisme: Claudio Amendola si separa . Totti e la Blasi pure. Io dormo uguale sinceramente ?? -

... Fedez e gli inizi del loro amore: "I primi incontri in hotel, ma non potevamo sfiorarci" di Roberta Mercuri Ilary, un anno di pausa dal lavoro dopo la rottura con Francescodi Alessandra ...Un po' come, subito dopo, è accaduto per l'ex ma "eterno" Capitano della Roma, Francesco, e la showgirl Ilary: tre figli, diciassette anni di matrimonio e la schiacciante responsabilità ...Ilary Blasi sarebbe invaghita di un amico del'ex marito Francesco Totti. Emergono nuovi dettagli sulla conduttrice e l'ex marito. Intanto Francesco è a Sabaudia, dove è arrivata anche Noemi. Continuan ...Ilary Blasi sembra voglia concedersi un lungo periodo di pausa dalla tv, dopo la notizia della rottura con Francescco Totti la conduttrice starebbe ...