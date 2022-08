Necessari più poliziotti alla Questura - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 5 agosto 2022) Vito Giangreco* Dopo solleciti, nei giorni scorsi, il Siulp Pisa ha incontrato il prefetto alla presenza del questore per affrontare problematiche afferenti la sicurezza dell'intera provincia. L'... Leggi su lanazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Vito Giangreco* Dopo solleciti, nei giorni scorsi, il Siulp Pisa ha incontrato il prefettopresenza del questore per affrontare problematiche afferenti la sicurezza dell'intera provincia. L'...

Piu_Europa : L'accordo +Europa/Azione e Pd e' chiaro: Europa, Nato e agenda Draghi. E ancora: diritti, rigassificatori necessar… - Veruska89835965 : Non si ama di nascosto. Sono necessari dialogo e confronto. Altrimenti una donna se ne va. E non torna piu' indietr… - virusviro : @mickshardana In caso di manifestazioni in piazza non sarebbero manco più necessari i celerini, basta lui - elena57327263 : @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E allora combattete insieme per il salario minimo, non fare rega… - a_alfy67 : RT @CislPuglia: Morti sul lavoro,@CastellucciAnto: basta slogan!Sulla #sicurezza necessari più controlli enti preposti, insistere sul perco… -