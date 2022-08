Napoli-Simeone tutto fermo. Ecco cosa manca, con Petagna… (Di venerdì 5 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Simeone-Napoli. Il passaggio di consegne da Petagna a Simeone in attacco è in stand by. Il Monza non sta accelerando con il Napoli per l’acquisto dell’ex Spal perché deve prima effettuare delle cessioni. In più, aspetto fondamentale, i partenopei non hanno ancora trovato l’accordo con il Verona sulla formula per il trasferimento di Simeone. De Laurentiis offre 3,5 milioni di euro e 13 per l’eventuale riscatto ma vuole il diritto e non l’obbligo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che rivela anche un’altra notizia: oltre al Monza, Petagna piace a Lazio e Torino. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Il passaggio di consegne da Petagna ain attacco è in stand by. Il Monza non sta accelerando con ilper l’acquisto dell’ex Spal perché deve prima effettuare delle cessioni. In più, aspetto fondamentale, i partenopei non hanno ancora trovato l’accordo con il Verona sulla formula per il trasferimento di. De Laurentiis offre 3,5 milioni di euro e 13 per l’eventuale riscatto ma vuole il diritto e non l’obbligo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che rivela anche un’altra notizia: oltre al Monza, Petagna piace a Lazio e Torino. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

anperillo : La grafica evidenzia solo i costi degli acquisti, ma sul #mercato la #Roma è regina assoluta grazie ai parametri ze… - AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - napolipiucom : Napoli-Simeone tutto fermo. Ecco cosa manca, con Petagna... #CalcioNapoli #Calciomercato #PETAGNA #Simeone… - Guido17595958 : @VincenzoFusco69 Tutto giusto ma Kepa e Raspadori sono primari nel Napoli Simeone è secondario - CicalaTonino : In tendenza sempre #Kepa #Raspadori (Simeone non più) ma finora ancora nessuno di questi è stato tesserato dal… -