Napoli, CdS: “Kvara col botto, vuole vincere in azzurro” (Di venerdì 5 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS il grande momento con le grandi parole Kvarashelia in modo davvero importante per l’ambiente stesso ad oggi. “E allora, Kvara: numero 77 sulle spalle e 4 gol in cinque amichevoli. Per la precisione: due in occasione della prima uscita con l’Anaune, uno con il Perugia e uno mercoledì con il Girona. Su rigore: Osimhen non era in campo, d’accordo, ma lui s’è candidato sia per calciare dal dischetto sia per le punizioni. Giochetti di gambe a gogò (a volte uno di troppo), tunnel, strappi pazzeschi, gran controllo di palla in velocità e un tiro potente e preciso sempre ben calibrato. Spalletti sta lavorando alla sua crescita tattica, anche perché sostituire Insigne significa dedicarsi alla fase difensiva, ma una scena catturata con il Maiorca non è passata inosservata: Kvicha che fa una diagonale e copre a ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS il grande momento con le grandi paroleshelia in modo davvero importante per l’ambiente stesso ad oggi. “E allora,: numero 77 sulle spalle e 4 gol in cinque amichevoli. Per la precisione: due in occasione della prima uscita con l’Anaune, uno con il Perugia e uno mercoledì con il Girona. Su rigore: Osimhen non era in campo, d’accordo, ma lui s’è candidato sia per calciare dal dischetto sia per le punizioni. Giochetti di gambe a gogò (a volte uno di troppo), tunnel, strappi pazzeschi, gran controllo di palla in velocità e un tiro potente e preciso sempre ben calibrato. Spalletti sta lavorando alla sua crescita tattica, anche perché sostituire Insigne significa dedicarsi alla fase difensiva, ma una scena catturata con il Maiorca non è passata inosservata: Kvicha che fa una diagonale e copre a ...

serie_a24 : #Napoli, CdS: “Kvara col botto, vuole vincere in azzurro” - serie_a24 : #Napoli, CdS: “Il rush finale per Kepa, ma occhio a Navas e Raspadori” - NCN_it : CdS – Il #Napoli ha ripreso i contatti con il #PSG per Keylor #Navas: novità sulla formula - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, riaperta la pista per Keylor Navas, c'è l'idea di un prestito biennale con il PSG - NCN_it : CdS – Il #Napoli ha scelto #Raspadori e Raspadori ha scelto il Napoli: ecco cosa manca per chiudere -