Meloni: 'Sarebbe un onore guidare governo'. E rilancia presidenzialismo e blocco navale (Di venerdì 5 agosto 2022) - Così la leader di Fratelli d'Italia alla Tv Usa Fox news. Certa, dice, che serve un rapporto più diretto fra cittadini e governo. Su migranti la soluzione è il blocco, una trattativa da affrontare ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 agosto 2022) - Così la leader di Fratelli d'Italia alla Tv Usa Fox news. Certa, dice, che serve un rapporto più diretto fra cittadini e. Su migranti la soluzione è il, una trattativa da affrontare ...

TgLa7 : #Meloni a Fox news: sarebbe onore per me guidare Italia. Potrei essere la prima donna, come lo è stato essere la p… - marattin : Tra 90 giorni al loro posto potrebbero esserci Meloni, Borghi e Bagnai. Nessuno di loro sarebbe un fascista. Ma, mo… - DavidPuente : Una persona è stata uccisa a Civitanova Marche. Considerate le nazionalità, qualcuno chiede un intervento da parte… - Stefano_Gri : RT @M49liberorso: Giorgia Meloni “Potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano. Per me sarebbe un grande onore” Per noi NO… - pietsveva : RT @M49liberorso: Giorgia Meloni “Potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano. Per me sarebbe un grande onore” Per noi NO… -