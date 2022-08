Masters 1000 Montreal 2022, forfait Nadal: “Problema agli addominali” (Di venerdì 5 agosto 2022) “Dopo un periodo di allenamento senza il servizio, quattro giorni fa ho cominciato anche con le battute. Tutto stava andando al meglio, ma ieri ho sentito un leggero fastidio agli addominali, che persiste anche oggi”. Comincia così il comunicato con cui Rafael Nadal annuncia il suo forfait dal Masters 1000 di Montreal 2022, a causa dello stesso Problema che lo aveva costretto a ritirarsi a Wimbledon dopo aver giocato per diverso tempo in tali condizioni nella partita contro Fritz. Il maiorchino ha infatti aggiunto: “Dopo un colloquio con i dottori, abbiamo optato per un approccio conservativo prendendoci qualche giorno in più prima di ricominciare a competere. Sono davvero triste di non viaggiare a Montreal e di non ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) “Dopo un periodo di allenamento senza il servizio, quattro giorni fa ho cominciato anche con le battute. Tutto stava andando al meglio, ma ieri ho sentito un leggero fastidio, che persiste anche oggi”. Comincia così il comunicato con cui Rafaelannuncia il suodaldi, a causa dello stessoche lo aveva costretto a ritirarsi a Wimbledon dopo aver giocato per diverso tempo in tali condizioni nella partita contro Fritz. Il maiorchino ha infatti aggiunto: “Dopo un colloquio con i dottori, abbiamo optato per un approccio conservativo prendendoci qualche giorno in più prima di ricominciare a competere. Sono davvero triste di non viaggiare ae di non ...

