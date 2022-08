Malinovskyi: «Voi piangete per rincari, ma gli ucraini…» (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole del giocatore dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, molto dure, sul conflitto in Ucraina: «la Russia è uno stato terrorista» Ruslan Malinovskyi, calciatore ucraino dell’Atalanta, è tornato a parlare della guerra nel suo paese sui social, in toni molto duri. Sulla propria pagina Facebook, il calciatore ha postato una foto dell’Associated Press di un ragazzino di 16 anni ucciso dai russi e pianto dal padre. Di seguito le sue parole. «Quando piangerete per i rincari del gas e dell’elettricità, ricordatevi del prezzo che ogni ucraino paga per la vostra pace. Iliya è stato ucciso a Mariupol mentre giocava a calcio. Per niente. Solo perché la Russia è uno stato terrorista #russiaisaterroriststate». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole del giocatore dell’Atalanta, Ruslan, molto dure, sul conflitto in Ucraina: «la Russia è uno stato terrorista» Ruslan, calciatore ucraino dell’Atalanta, è tornato a parlare della guerra nel suo paese sui social, in toni molto duri. Sulla propria pagina Facebook, il calciatore ha postato una foto dell’Associated Press di un ragazzino di 16 anni ucciso dai russi e pianto dal padre. Di seguito le sue parole. «Quando piangerete per idel gas e dell’elettricità, ricordatevi del prezzo che ogni ucraino paga per la vostra pace. Iliya è stato ucciso a Mariupol mentre giocava a calcio. Per niente. Solo perché la Russia è uno stato terrorista #russiaisaterroriststate». L'articolo proviene da Calcio News 24.

