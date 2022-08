Licei con progetto EsaBac: il decreto ministeriale con il nuovo programma di storia dal 2022/23 (Di venerdì 5 agosto 2022) Con nota del 4 agosto il Ministero trasmette il decreto 2 agosto 2022, n. 209, che adotta un nuovo programma comune di storia per le sezioni dei Licei con progetto EsaBac, a partire dall’anno scolastico 2022/2023. Il nuovo programma sarà introdotto gradualmente: per l’anno scolastico 2022/2023 saranno interessate le sole classi terze, mentre l’estensione a tutte le classi avverrà a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Il nuovo programma non è rivolto alle sezioni degli istituti scolastici ove sono attivi i progetti EsaBac techno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Con nota del 4 agosto il Ministero trasmette il2 agosto, n. 209, che adotta uncomune diper le sezioni deicon, a partire dall’anno scolastico/2023. Ilsarà introdotto gradualmente: per l’anno scolastico/2023 saranno interessate le sole classi terze, mentre l’estensione a tutte le classi avverrà a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Ilnon è rivolto alle sezioni degli istituti scolastici ove sono attivi i progettitechno. L'articolo .

