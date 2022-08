Le “Notti Magiche” a Roma, per la World Cup di Calcio da Tavolo e Subbuteo (Di venerdì 5 agosto 2022) La Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha ufficialmente lanciato l’Operazione “Notti Magiche”, per sostenere la Nazionale italiana che prenderà parte alla FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, organizzata a Roma (dal 16 al 18 settembre), presso l’affascinante location di Cinecittà World. Una competizione, per altro, ampiamente alla portata della compagine italiana, in quanto attuale detentrice dei titoli Individuali Open (Matteo Ciccarelli), Under19 (Marco Di Vito), Under15 (Leonardo Giudice) e Under12 (Giorgio Giudice), e di quelli a squadre Veteran, Under19 e Under15. Oltre ad essere la nazione complessivamente più titolata in assoluto per questa particolare disciplina (con 60 ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 5 agosto 2022) La Federazione Italiana Sportivada(FISCT) ha ufficialmente lanciato l’Operazione “”, per sostenere la Nazionale italiana che prenderà parte alla FISTFCup 2022 dida, organizzata a(dal 16 al 18 settembre), presso l’affascinante location di Cinecittà. Una competizione, per altro, ampiamente alla portata della compagine italiana, in quanto attuale detentrice dei titoli Individuali Open (Matteo Ciccarelli), Under19 (Marco Di Vito), Under15 (Leonardo Giudice) e Under12 (Giorgio Giudice), e di quelli a squadre Veteran, Under19 e Under15. Oltre ad essere la nazione complessivamente più titolata in assoluto per questa particolare disciplina (con 60 ...

