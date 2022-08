L’allarme di Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra (Di venerdì 5 agosto 2022) Quella barzelletta sul cinismo di un ex governatore della Banca Centrale Europea, vista e ascoltata a diverse settimane di distanza, assume dei contorni ben precisi che mostrano ancor di più le differenze tra un “tecnico” e un politico cha fa della propaganda e delle promesse ai cittadini i propri core business. E questa differenza è ancora più palese ascoltando le parole pronunciate giovedì sera, durante la conferenza stampa dopo l’approvazione del dl Aiuti bis in Consiglio dei Ministri, da Mario Draghi. Ha parlato usando la metafora delle nuvole per spostare l’attenzione sulla distinzione tra quel che potrebbe realmente accadere all’Italia nei prossimi mesi e le promesse dei vari partiti. E l’attenzione, parlando di promesse, non può che andare al programma elettorale del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Quella barzelletta sul cinismo di un ex governatore della Banca Centrale Europea, vista e ascoltata a diverse settimane di distanza, assume dei contorni ben precisi che mostrano ancor di più le differenze tra un “tecnico” e un politico cha fa della propaganda e delleai cittadini i propri core business. E questa differenza è ancora più palese ascoltando le parole pronunciate giovedì sera, durante la conferenza stampa dopo l’approvazione del dl Aiuti bis in Consiglio dei Ministri, da Mario. Ha parlato usando la metafora delleper spostare l’attenzione sulla distinzione tra quel che potrebbe realmente accadere all’Italia nei prossimi mesi e ledei vari partiti. E l’attenzione, parlando di, non può che andare al programma elettorale del ...

AnnalisaChirico : Nonostante caduta Draghi e pericolo fascismo/Putin alle porte eccetera eccetera, l’Italia si prepara a nuove elezio… - Biofafafa : RT @neXtquotidiano: L’allarme di #Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra - SimoneSalazzari : RT @neXtquotidiano: L’allarme di #Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra - paolopellizzari : RT @neXtquotidiano: L’allarme di #Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra - neXtquotidiano : L’allarme di #Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra -