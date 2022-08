Incidente sul lavoro, operaio muore travolto dal trattore (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato scaraventato fuori dall’abitacolo e travolto dal mezzo cingolato sul quale stava lavorando per conto di un’azienda che si occupa di taglio di boschi. Così, V.C. un operaio agricolo di 49 anni, originario della provincia di Cosenza, ha perso la vita questa mattina mentre stava lavorando in un bosco in località Farneto di Tortorella, piccolo comune della provincia di Salerno. Sull’ennesimo Incidente sul lavoro che si verifica in provincia di Salerno è stata subito aperta un’inchiesta che vede al lavoro i carabinieri della compagnia di Sapri guidati dal capitano Fedocchi. L’area dove il trattore si è ribaltato e lo stesso mezzo sono stati posti sotto sequestro. Nelle prossime ore verrà effettuata un’autopsia sul corpo della vittima, presso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato scaraventato fuori dall’abitacolo edal mezzo cingolato sul quale stava lavorando per conto di un’azienda che si occupa di taglio di boschi. Così, V.C. unagricolo di 49 anni, originario della provincia di Cosenza, ha perso la vita questa mattina mentre stava lavorando in un bosco in località Farneto di Tortorella, piccolo comune della provincia di Salerno. Sull’ennesimosulche si verifica in provincia di Salerno è stata subito aperta un’inchiesta che vede ali carabinieri della compagnia di Sapri guidati dal capitano Fedocchi. L’area dove ilsi è ribaltato e lo stesso mezzo sono stati posti sotto sequestro. Nelle prossime ore verrà effettuata un’autopsia sul corpo della vittima, presso ...

Agenzia_Ansa : Incidente mortale sul lavoro in un capannone a Taranto. A perdere la vita un operaio dipendente di una ditta metalm… - gualtierieurope : Rimosso il murale in una palazzina di Villaggio Falcone a #PontediNona dedicato al ragazzo morto in seguito ad un g… - emiliomagrini : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale sul lavoro in un capannone a Taranto. A perdere la vita un operaio dipendente di una ditta metalmeccani… - MadamaL41898457 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale sul lavoro in un capannone a Taranto. A perdere la vita un operaio dipendente di una ditta metalmeccani… - PugliaPosttv : Incidente mortale sul #lavoro -