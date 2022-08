Il Papa ai giovani: “Gesù non è una regola morale: è un amico, un compagno di strada” (Di venerdì 5 agosto 2022) Città del Vaticano – “Gesù non è un’idea o una regola morale, no, Gesù è una persona, un amico, un compagno di strada”. Così Papa Francesco si rivolge ai giovani partecipanti al “Campo Alpha”, che si è tenuto in questi giorni in Molise. Francesco ha per i ragazzi una raccomandazione: “Dire no all’egoismo, all’egocentrismo, all’apparire più di quello che siamo”. Secondo Bergoglio, infatti, bisogna “essere sé stessi, non gonfiarsi, nemmeno abbattersi, riconoscersi per quello che si è, questa è la vera umiltà. E di fronte al male che c’è in noi e intorno a noi, non scappare, non evadere dalla realtà, non chiudersi in sé stessi, ma prendere ciascuno la propria parte di responsabilità – Gesù dice ‘la propria croce’ – e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022) Città del Vaticano – “non è un’idea o una, no,è una persona, un, undi”. CosìFrancesco si rivolge aipartecipanti al “Campo Alpha”, che si è tenuto in questi giorni in Molise. Francesco ha per i ragazzi una raccomandazione: “Dire no all’egoismo, all’egocentrismo, all’apparire più di quello che siamo”. Secondo Bergoglio, infatti, bisogna “essere sé stessi, non gonfiarsi, nemmeno abbattersi, riconoscersi per quello che si è, questa è la vera umiltà. E di fronte al male che c’è in noi e intorno a noi, non scappare, non evadere dalla realtà, non chiudersi in sé stessi, ma prendere ciascuno la propria parte di responsabilità –dice ‘la propria croce’ – e ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco: “Che cosa cerco?. Se uno si fa questa domanda, è giovane, anche se ha ottant’anni. E se non se la f… - Rvaticanaitalia : #Ucraina: il seminario di #Vorzel, 5 mesi fa devastato dalla guerra, propone un campo estivo vocazionale per i giov… - vaticannews_it : Il #Papa ha inviato un messaggio ai partecipanti del Festival della Gioventù iniziato ieri a #Medjugorje in program… - Mariang69666188 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: “Che cosa cerco?. Se uno si fa questa domanda, è giovane, anche se ha ottant’anni. E se non se la fa, è… - ziolions4219 : RT @Rvaticanaitalia: #Ucraina: il seminario di #Vorzel, 5 mesi fa devastato dalla guerra, propone un campo estivo vocazionale per i giovani… -