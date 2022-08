“Il diritto di tribuna? Fossi nel PD lo darei a Cappato”, la proposta di Gianrico Carofiglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Le grandi manovre nel campo largo dell’alleanza elettorale dei “Democratici e Progressisti” non sono ancora terminate. Prima l’accordo col tandem Sinistra Italiana-Europa Verde, poi quello con Azione di Calenda che ha provocato tensioni con Fratoianni e Bonelli. E sullo sfondo quel Luigi Di Maio che ha ottenuto la candidatura a un seggio uninominale (ancora non si sa quale) per consolidare questo fronte sempre più largo. Personaggi e personalità che, ormai, da anni fanno parte del Parlamento italiano e che si stanno dividendo su quel tema del “diritto di tribuna” decisivo a livello elettorale. E Gianrico Carofiglio ha una proposta per il PD: perché non ha mai pensato a Marco Cappato. A Marco Cappato il diritto di tribuna, la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Le grandi manovre nel campo largo dell’alleanza elettorale dei “Democratici e Progressisti” non sono ancora terminate. Prima l’accordo col tandem Sinistra Italiana-Europa Verde, poi quello con Azione di Calenda che ha provocato tensioni con Fratoianni e Bonelli. E sullo sfondo quel Luigi Di Maio che ha ottenuto la candidatura a un seggio uninominale (ancora non si sa quale) per consolidare questo fronte sempre più largo. Personaggi e personalità che, ormai, da anni fanno parte del Parlamento italiano e che si stanno dividendo su quel tema del “di” decisivo a livello elettorale. Eha unaper il PD: perché non ha mai pensato a Marco. A Marcoildi, la ...

elenabonetti : Chi vuole fare politica non si accontenta di un diritto di tribuna, noi non siamo così. Chi fa politica vuole cambi… - gabrieligm : Per giustificare la candidatura di Di Maio nella lista PD, Letta parla di diritto di tribuna, lo stesso che era sta… - brumas00 : RT @lucianocapone: Dato che in questi ultimi mesi hanno parlato molto di diritti, se davvero vogliono dare un senso al “diritto di tribuna”… - ManricoMaci : RT @lucianocapone: Dato che in questi ultimi mesi hanno parlato molto di diritti, se davvero vogliono dare un senso al “diritto di tribuna”… - pietrusso : RT @lucianocapone: Dato che in questi ultimi mesi hanno parlato molto di diritti, se davvero vogliono dare un senso al “diritto di tribuna”… -