Dal Dl sicurezza alle alleanze internazionali | il centrodestra lima programma

AGI - Nuova riunione del centrodestra per completare il lavoro del programma da presentare agli italiani alle elezioni. Nel programma, secondo quanto si apprende, si fa esplicito riferimento ad un decreto sicurezza che la coalizione, qualora dovesse vincere le elezioni, si appresterebbe a varare in una delle prime riunioni del Consiglio dei ministri. Lotta all'immigrazione clandestina, gestione ordinaria dei flussi con l'interlocuzione da portare avanti con l'Unione europea. Il primo punto della bozza che verrà limata nel week end e ultimata martedì prossimo punta proprio alla collocazione dell'Italia nel perimetro euro-atlantico. Con l'appoggio al processo di integrazione europea, la conferma delle alleanze internazionali e il rafforzamento del ...

