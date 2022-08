Covid | nuove linee guida per il rientro a scuola a settembre | il documento in Pdf dell' Iss

zav_news : ???? #Covid, pubblicate le nuove linee guida per la #scuola: in caso di #epidemia blanda basta il ricambio dell'aria,… - BasicLifeSupp : Covid. A scuola mascherine solo per i fragili. Le nuove linee guida di Iss, Governo e Regioni - Gazzettino : #covid, le nuove #regole per il rientro a scuola: dalle #mascherine Ffp2 al ricambio d'aria. Ecco cosa cambia - ilmessaggeroit : #covid, le nuove #regole per il rientro a scuola: dalle #mascherine Ffp2 al ricambio d'aria. Ecco cosa cambia - yajamer : RT @Soffotcka: @liliaragnar @ariolele È possibile che la pandemia covid sia alimentata dal “rilancio” di nuove varianti del virus – Ministe… -

Queste alcune delle "indicazioni strategiche" per l'inizio dell'anno scolastico, calibrate valutando il quadro attuale della diffusione delin Italia. Iss: il pdf delle linee guida per la ...linee guida contro il per il rientro a . Ffp2 per i fragili (personale e studenti), igiene e ... Sono alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida- 19 per la riapertura delle scuole. ...Nuove linee guida contro il Covid per il rientro a scuola. Mascherine Ffp2 per i fragili (personale e studenti), igiene e sanificazioni, ricambi d'aria frequenti. E in caso di aumento ...Ffp2 raccomandate solo per i fragili (personale e studenti) in vista del ritorno in classe. Le disposizioni riguardano anche misure igieniche e sanificazioni ...