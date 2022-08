“Ci lasci i tre punti?”: l’azzurro squalificato per due giornate! (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi minuti è arrivata l’ufficialità: Gianluca Gaetano è stato squalificato per le prossime due giornate. L’annuncio arriva direttamente dal giudice sportivo, che ha inflitto due turni di stop al calciatore di proprietà del Napoli. I fatti risalgono dalla sua ultima stagione alla Cremonese, in occasione della sfida contro il Como. Di seguito quanto riportato dalla sentenza: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GAETANO e della società U.S. CREMONESE s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta: GIANLUCA GAETANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. Cremonese S.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi minuti è arrivata l’ufficialità: Gianluca Gaetano è statoper le prossime due giornate. L’annuncio arriva direttamente dal giudice sportivo, che ha inflitto due turni di stop al calciatore di proprietà del Napoli. I fatti risalgono dalla sua ultima stagione alla Cremonese, in occasione della sfida contro il Como. Di seguito quanto riportato dalla sentenza: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GAETANO e della società U.S. CREMONESE s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta: GIANLUCA GAETANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. Cremonese S.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, in ...

