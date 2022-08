Carbone torna in Forza Italia: Senza chiedere nulla scelgo di stare con Silvio Berlusconi (Di venerdì 5 agosto 2022) “C’è una casa dei moderati in Italia e si chiama Forza Italia. È proprio per difendere le sue ragioni che Senza chiedere nulla scelgo di stare con Silvio Berlusconi“. Così il senatore Vincenzo Carbone che è tornato nel gruppo di Forza Italia dopo che nel 2020 era passato ad Italia Viva. “La scelta di Carbone – ha evidenziato Fulvio Martusciello commissario regionale di Forza Italia – è quella dei tanti moderati che in Campania e nel paese capiscono che queste, sono le elezioni più importanti della storia repubblicana, e scelgono la parte dei popolari”. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) “C’è una casa dei moderati ine si chiama. È proprio per difendere le sue ragioni chedicon“. Così il senatore Vincenzoche èto nel gruppo didopo che nel 2020 era passato adViva. “La scelta di– ha evidenziato Fulvio Martusciello commissario regionale di– è quella dei tanti moderati che in Campania e nel paese capiscono che queste, sono le elezioni più importanti della storia repubblicana, eno la parte dei popolari”. ...

