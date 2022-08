Calciomercato Juventus, Nedved fai attenzione: non tutti sono d’accordo su una cessione (Di venerdì 5 agosto 2022) La Juventus sta lavorando anche sul mercato in uscita ma Nedved deve fare attenzione perché una cessione non sembra essere gradita. Non solo i nuovi innesti per permettere ad Allegri di avere una rosa che possa essere competitiva su tutti i fronti. La società bianconera, per raggiungere questo obiettivo, deve portare a termine alcune operazioni molto importanti come il nuovo centrale difensivo, il centrocampista e un paio di attaccanti in grado di aumentare il livello offensivo della squadra. Oltre alle entrate, però, la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa anche se una cessione non sembra mettere d’accordo proprio tutti. AnsafotoTra i giocatori in uscita della Juventus troviamo, senza dubbio, Arthur; il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 agosto 2022) Lasta lavorando anche sul mercato in uscita madeve fareperché unanon sembra essere gradita. Non solo i nuovi innesti per permettere ad Allegri di avere una rosa che possa essere competitiva sui fronti. La società bianconera, per raggiungere questo obiettivo, deve portare a termine alcune operazioni molto importanti come il nuovo centrale difensivo, il centrocampista e un paio di attaccanti in grado di aumentare il livello offensivo della squadra. Oltre alle entrate, però, laha bisogno anche di sfoltire la rosa anche se unanon sembra mettereproprio. AnsafotoTra i giocatori in uscita dellatroviamo, senza dubbio, Arthur; il ...

