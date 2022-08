Atalanta, Lookman si presenta: “Decisione facile, qui si gioca un calcio offensivo come piace a me” (Di venerdì 5 agosto 2022) Ademola Lookman è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Italia, e nel pomeriggio si è concesso ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta: “Sono davvero felice di essere qui, sapevo da tempo dell’interesse del club nei miei confronti. Sono pronto a mettermi al lavoro. L’ambiente qui è incredibile penso che l’Atalanta sia un grande club, tra i migliori in Italia, e che gioca un calcio offensivo. Per me la Decisione è stata davvero semplice.” Il venticinquenne inglese di nascita, ma nigeriano di nazionalità, ha poi voluto tracciare un profilo del suo stile di gioco: “Sono esplosivo, mi piace segnare e fare assist. Fuori dal campo invece sono molto tranquillo, mi piace fare le cose in maniera tranquilla e con calma. Spero di ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Ademolaè pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Italia, e nel pomeriggio si è concesso ai microfoni dei canali ufficiali dell’: “Sono davvero felice di essere qui, sapevo da tempo dell’interesse del club nei miei confronti. Sono pronto a mettermi al lavoro. L’ambiente qui è incredibile penso che l’sia un grande club, tra i migliori in Italia, e cheun. Per me laè stata davvero semplice.” Il venticinquenne inglese di nascita, ma nigeriano di nazionalità, ha poi voluto tracciare un profilo del suo stile di gioco: “Sono esplosivo, misegnare e fare assist. Fuori dal campo invece sono molto tranquillo, mifare le cose in maniera tranquilla e con calma. Spero di ...

