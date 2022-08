Arrivati a Taranto 659 migranti

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 5 agosto 2022) E’ attraccata questa mattina nel porto dila nave Geo Barents di Medici senza Frontiere. A bordo ha 659 persone, di cui 159 minori. Ci sono 2 donne in gravidanza e anche dei neonati. Sono tutti in attesa di scendere dall’unità. Sul posto sono mezzi e personale di Croce Rossa e Protezione Civile. E’ presente il Comune dicon l’assessore ai Servizi sociali e all’integrazione, Maria Immacolata Riso. Una volta sbarcati e ricevute le prime cure e la prima assistenza, isaranno temporaneamente trasferiti all’hot spot del porto. Con l’arrivo della Geo Barents, che prima di essere assegnata dal Viminale aera stata per 9 giorni in attesa in mare così come segnalato da Medici senza Frontiere, aumentano gli sbarchi dinella città pugliese. L’ultimo è avvenuto nella ...