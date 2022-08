Adesso anche l’Islanda è tentata di aderire all’Ue

(Di venerdì 5 agosto 2022) Gli islandesi guardano sempre con maggior interesse all’Unione europea. A testimoniarlo è un sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Gallup secondo cui il 47% dei cittadini è in favore dell’adesione all’Unione europea, il dato più alto degli ultimi 12 anni, mentre il 33% è contrario. La simpatia verso Bruxelles è cresciuta con il tempo: nel 2010 solamente il 26% degli islandesi volevamentre nel 2014 il dato era cresciuto fino a toccare quota 37%. L’accelerazione degli ultimi mesi è legata alla crisi ucraina e alla ricerca di una maggiore sicurezza con l’appartenenza al blocco comunitario. Lo stesso è accaduto a Finlandia e Svezia, che hanno presentato domanda di adesione alla Nato.già fa parte dell’Alleanza Atlantica e ha percorso una strada parallela. I benefici di una possibile adesione islandese, per Bruxelles, non sono ...

DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - CarloCalenda : Adesso vorrei che le persone che hanno votato l’emendamento Lezzi, tra i quali anche Di Maio, Renzi e compagni, rif… - CarloCalenda : Smarcate le questioni Di Maio e Fratoianni adesso parte la tiritera “ma poi devi governare anche con il PD”, Amici… - AttilioFarinel1 : RT @Yi_Benevolence: La persona che fa la manutenzione al mio gestionale ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Sintomi leggeri. 'Pren… - Bobbio65M : RT @Yi_Benevolence: La persona che fa la manutenzione al mio gestionale ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Sintomi leggeri. 'Pren… -

Linkiesta.it

Ci stiamo lavorando. L'obiettivo è far crescere il brand DC e i suoi personaggi. Ma dobbiamoproteggere questo brand .' Su Black Adam , Shazam! La Furia degli Dei e The Flash (tre dei ......se ci sarebbero tutti gli ingredienti per una narrazione epica e coinvolgente, non ci ...in realtà qualcosa sta cambiando. Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana: ci è ... Adesso anche l’Islanda è tentata di aderire all’Ue MOGLIANO VENETO - Sapere che il suo aggressore è già libero, per un errore giudiziario, è stato come ricevere un’altra coltellata. La ventiquattresima, dopo che a ...In questo agosto mezzo flop nel Salento, che ha tradito le aspettative, anche Otranto sta vivendo un’estate più tranquilla: meno folla, ma anche meno presenze. Nelle strutture ...