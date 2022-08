Accadrà nel 2028, la profezia del ‘viaggiatore del tempo’ (Di venerdì 5 agosto 2022) Su YouTube è comparso già da un po’ di tempo uno strano personaggio che si autoproclama un ‘viaggiatore del tempo‘ e che ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni con una straordinaria profezia lasciata per il 2028. LEGGI ANCHE :– Accadrà il 17 settembre 2022, la scoperta annunciata dal ‘viaggiatore del tempo’ La profezia per il 2028: saremo in gradi di viaggiare nel tempo? L’uomo, Noah, sostiene di provenire dal 2030 e di essere tornato indietro per spiegarci le sue verità. Tutto questo in maniera alquanto pericolosa perché, nel video di YouTube in cui compare, il suo volto e la sua voce sono stati distorti per nascondere la sua identità, in quanto ha paura di essere “assassinato”. Stando a quanto emerge dalle sue parole, il ... Leggi su funweek (Di venerdì 5 agosto 2022) Su YouTube è comparso già da un po’ di tempo uno strano personaggio che si autoproclama undel tempo‘ e che ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni con una straordinarialasciata per il. LEGGI ANCHE :–il 17 settembre 2022, la scoperta annunciata daldelLaper il: saremo in gradi di viaggiare nel tempo? L’uomo, Noah, sostiene di provenire dal 2030 e di essere tornato indietro per spiegarci le sue verità. Tutto questo in maniera alquanto pericolosa perché, nel video di YouTube in cui compare, il suo volto e la sua voce sono stati distorti per nascondere la sua identità, in quanto ha paura di essere “assassinato”. Stando a quanto emerge dalle sue parole, il ...

