WhatsApp | il fastidioso problema che sta coinvolgendo tutti

Leggi su formatonews

(Di giovedì 4 agosto 2022) E’ capitato spesso e volentieri chepresenti dei problemi durante l’utilizzo: ecco unche infastidisce gli utenti.ormai rappresenta un vero e proprio must have per chiunque possegga un semplice smartphone con connessione di rete, in quanto risulta incredibilmente utile per inviare un numero infinito di messaggi assolutamente gratis. Nel corso degli anni inoltre, gli esperti hanno aggiunto un serie di funzionalità, tra cui l’inserimento dei messaggi vocali, così come delle chiamate e delle video call di gruppo e singole. Tuttavia, comprendendo ormai un numero infinito di utenti, capita spesso che la piattaforma vada in down.(Pexels)“è in down” – rappresenta forse la frase più temuta dagli utenti dell’App, in quanto facciamo riferimento ad ...