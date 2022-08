Villarreal, Reina: «Felice di essere tornato. Ho una certa età, ma ho tanta voglia» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il portiere spagnolo Reina ha parlato del suo ritorno al Villarreal dopo l’esperienza in Italia tra Napoli e Lazio Pepe Reina, portiere arrivato al Villarreal dopo l’esperienza alla Lazio, ha parlato dopo l’amichevole contro il Levante del suo ritorno al Sottomarino Giallo. LE PAROLE – «Sono molto Felice di essere ritornato e ho voglia di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Mi piace l’idea di gioco della squadra, credo che possiamo fare bene. Ho una certa età, è vero, però mi piace molto quello che faccio, ho passione per il mio lavoro e ho fatto tanti sacrifici per essere qui in questo momento. A volte la gente non capisce che per essere a questi livelli c’è grande sacrificio e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Il portiere spagnoloha parlato del suo ritorno aldopo l’esperienza in Italia tra Napoli e Lazio Pepe, portiere arrivato aldopo l’esperienza alla Lazio, ha parlato dopo l’amichevole contro il Levante del suo ritorno al Sottomarino Giallo. LE PAROLE – «Sono moltodirie hodi aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Mi piace l’idea di gioco della squadra, credo che possiamo fare bene. Ho unaetà, è vero, però mi piace molto quello che faccio, ho passione per il mio lavoro e ho fatto tanti sacrifici perqui in questo momento. A volte la gente non capisce che pera questi livelli c’è grande sacrificio e ...

