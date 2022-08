Two Point Campus – Si torna a scuola con un nuovo trailer di lancio (Di giovedì 4 agosto 2022) Le vacanze non dureranno ancora a lungo, quindi quale modo migliore per festeggiare se non organizzando la festa a base di milkshake più sfrenata della storia della contea di Two Point? Se non riesci a procurarti abbastanza latte, però, nessun problema, abbiamo anche questo nuovissimo trailer di lancio per celebrare l’arrivo di Two Point Campus il 9 agosto. Puoi organizzare le tue feste in Two Point Campus, con tanto di luci laser, bicchieri rossi traboccanti e una musica da urlo, per rendere i tuoi studenti felici, o almeno per farli distrarre un po’. E se il classico banchetto studentesco non è abbastanza, come amministratore del Campus hai il potere per organizzare concerti dal vivo con band vere al 100% come gli Helium Baboon, gli Alchemical ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 4 agosto 2022) Le vacanze non dureranno ancora a lungo, quindi quale modo migliore per festeggiare se non organizzando la festa a base di milkshake più sfrenata della storia della contea di Two? Se non riesci a procurarti abbastanza latte, però, nessun problema, abbiamo anche questo nuovissimodiper celebrare l’arrivo di Twoil 9 agosto. Puoi organizzare le tue feste in Two, con tanto di luci laser, bicchieri rossi traboccanti e una musica da urlo, per rendere i tuoi studenti felici, o almeno per farli distrarre un po’. E se il classico banchetto studentesco non è abbastanza, come amministratore delhai il potere per organizzare concerti dal vivo con band vere al 100% come gli Helium Baboon, gli Alchemical ...

GiocareOra : Two Point Campus trasforma la gestione di un'università in un'avventura sciocca – Recensione - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Dopo aver guidato i campus più disparati alla gloria siamo pronti per darvi il nostro giudizio su #TwoPointCampus: quest'ann… - spaziogames : #TwoPointCampus è un gestionale solido, colorato e sorprendentemente impegnativo, ma non chiedetegli di rivoluziona… - IGNitalia : Dopo aver guidato i campus più disparati alla gloria siamo pronti per darvi il nostro giudizio su #TwoPointCampus:… - RealWineGuru : RT @RealWineGuru: Corvezzo Prosecco DOC Rosé 2020 – Great Value for the Price Point: Corvezzo, Prosecco DOC Rosé 2020, Vento, Italy Tasting… -