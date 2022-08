Serie A: De Laurentiis: “Non ingaggiare più africani” (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-03 12:54:56 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Aurelio di Laurentiis Ho rilasciato un’intervista a wall street italia dove ho parlato di economia e calcio. Ad un certo punto del discorso, il presidente del npoli Il numero di partite giocate durante la stagione è fondamentale, prendendo ad esempio il caso del Coppa d’Africache di solito si gioca tra i mesi di gennaio e febbraio. “Non parlatemi di giocatori africani, o firmano una rinuncia rinunciando al diritto a partecipare ai tornei della Coppa d’Africa o tra l’AFCON e il campionato sudamericano… non firmateli. Non li ho mai a disposizione. Giocheranno fuori mentre noi li paghiamo.“, ha commentato. De Laurentiis: “Non ingaggiare più giocatori africani” Si precisa ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-03 12:54:56A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Aurelio diHo rilasciato un’intervista a wall street italia dove ho parlato di economia e calcio. Ad un certo punto del discorso, il presidente del npoli Il numero di partite giocate durante la stagione è fondamentale, prendendo ad esempio il caso del Coppa d’Africache di solito si gioca tra i mesi di gennaio e febbraio. “Non parlatemi di giocatori, o firmano una rinuncia rinunciando al diritto a partecipare ai tornei della Coppa d’Africa o tra l’AFCON e il campionato sudamericano… non firmateli. Non li ho mai a disposizione. Giocheranno fuori mentre noi li paghiamo.“, ha commentato. De: “Nonpiù giocatori” Si precisa ...

