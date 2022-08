Sbarco a Salerno, una nuova “casa” per tutti i minori non accompagnati (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno trovato tutti accoglienza in strutture situate in Campania e fuori regione i 128 minori non accompagnati giunti a Salerno sulla nave Ocean Viking dopo il naufragio a bordo delle imbarcazioni con le quali avevano lasciato l’Africa. Si svuota dunque in pochi giorni l’ex scuola elementare in via De Renzi, nel centro storico di Salerno scelta per dare un primo tetto ai minori. “Le emozioni sono state fortissime e i ringraziamenti sono dovuti– ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto che con il vice sindaco Paki Memoli e l’Assessore all’Istruzione Gaetana Falcone ha condiviso operativamente il lavoro svolto- un grazie particolare al Settore politiche sociali fatto di persone di grande esperienza, umanità e spirito di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno trovatoaccoglienza in strutture situate in Campania e fuori regione i 128nongiunti asulla nave Ocean Viking dopo il naufragio a bordo delle imbarcazioni con le quali avevano lasciato l’Africa. Si svuota dunque in pochi giorni l’ex scuola elementare in via De Renzi, nel centro storico discelta per dare un primo tetto ai. “Le emozioni sono state fortissime e i ringraziamenti sono dovuti– ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto che con il vice sindaco Paki Memoli e l’Assessore all’Istruzione Gaetana Falcone ha condiviso operativamente il lavoro svolto- un grazie particolare al Settore politiche sociali fatto di persone di grande esperienza, umanità e spirito di ...

