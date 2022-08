Sarri: “La Lazio mi provoca piacere. Alla Juventus mi serviva più tempo”. E poi i complimenti alla Roma (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizio Sarri non vede l’ora di iniziare la nuova stagione, la seconda alla guida della Lazio: dopo un anno tra alti e bassi, i biancocelesti sono stati molto attivi sul mercato per dare all’allenatore campano una squadra sempre più vicina alle sue idee. “Il mio Scudetto sarà creare una squadra vera: il mio rapporto con il calcio è cambiato, ora ricerco il piacere, e la mia squadra me lo provoca. Quest’anno prevarrà la follia. Luis Alberto? Vuole il Siviglia, ma non è detto che parta”. Questo è quanto dichiarato a Il Corriere dello Sport da Sarri, che ha poi ripercorso la sua carriera fin qui: “Il mio unico rimpianto è non aver potuto allenare Cristiano Ronaldo quando era giovane. alla Juventus mi ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizionon vede l’ora di iniziare la nuova stagione, la secondaguida della: dopo un anno tra alti e bassi, i biancocelesti sono stati molto attivi sul mercato per dare all’allenatore campano una squadra sempre più vicina alle sue idee. “Il mio Scudetto sarà creare una squadra vera: il mio rapporto con il calcio è cambiato, ora ricerco il, e la mia squadra me lo. Quest’anno prevarrà la follia. Luis Alberto? Vuole il Siviglia, ma non è detto che parta”. Questo è quanto dichiarato a Il Corriere dello Sport da, che ha poi ripercorso la sua carriera fin qui: “Il mio unico rimpianto è non aver potuto allenare Cristiano Ronaldo quando era giovane.mi ...

AlfredoPedulla : #Cucurella-#Chelsea e #Udogie-#Brighton (vecchia idea di giugno) è una possibilità in più per #EmersonPalmieri-… - AlfredoPedulla : #LuisAlberto: la soluzione (#Siviglia o no) nel giro di 5-6 giorni. #Sarri ritiene #Ilic (bloccato dalla #Lazio) pe… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Lazio, Sarri show: l'intervista esclusiva ?? Kvara, gol e fant… - Alessio__1900 : RT @Max_883: 'A 63 anni non penso più alla carriera e i soldi sono meno importanti, mi sono evoluto: voglio il piacere, il divertimento e… - Elisa_DiIorio : L'avete letta l'intervista a #Sarri sul #CorrieredelloSport?! No così, giusto per consigliarvi di farlo, perché io… -