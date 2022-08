Ragazza aggredita da titolare ristorante, procura apre inchiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) La procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane, aggredita dal suo datore di lavoro, titolare di un lido-ristorante a Soverato in provincia di Catanzaro, perché aveva chiesto di essere pagata. La giovane, che ha ripreso e trasmesso la scena dell'aggressione in un diretta social, si è presentata ieri nella sede della Compagnia di Soverato accompagnata dal suo avvocato, Filomena Pedullà per presentare denuncia. Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello,di 53 anni, titolare del Mare Nostrum, incensurato, figlio di un carabiniere in pensione. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 agosto 2022) Ladella Repubblica di Catanzaro ha aperto un'sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane,dal suo datore di lavoro,di un lido-a Soverato in provincia di Catanzaro, perché aveva chiesto di essere pagata. La giovane, che ha ripreso e trasmesso la scena dell'aggressione in un diretta social, si è presentata ieri nella sede della Compagnia di Soverato accompagnata dal suo avvocato, Filomena Pedullà per presentare denuncia. Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello,di 53 anni,del Mare Nostrum, incensurato, figlio di un carabiniere in pensione.

SkyTG24 : Ragazza aggredita da titolare ristorante, procura apre inchiesta - ketelodicoafa : RT @DavideGiac: Non usare l'Ue - effe_a_ : Parlano di ponte sullo stretto e poi a Soverato una ragazza chiede di essere pagata per il lavoro svolto e viene br… - giro_giovinazzo : RT @nicoirto: Inaccettabile quanto successo in #Calabria. Una ragazza nigeriana che aveva osato chiedere il suo compenso per una prestazion… - CiroNoEuro : Ma certi parlamentari che ne pensano della ragazza aggredita da una EisenKacciaviten AG perché ha preteso la paga?… -