Programmi TV di stasera, giovedì 4 agosto 2022. Frank Matano è un ‘Tonno Spiaggiato’ su TV8, ultima puntata per il Summer Hits (Di giovedì 4 agosto 2022) Frank Matano Rai1, ore 21.25: Don Matteo 12 – Replica Fiction del 2020, di Raffaele Androsiglio, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. Prodotta in Italia. 12×09 Non Desiderare la Donna d’Altri: Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno Anna, il PM e Patatino. Intanto Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito, il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto potrebbe separarli per sempre. Rai2, ore 21.25: Tim Summer Hits – ultima puntata Musica. Ultimo appuntamento per lo show ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 agosto 2022)Rai1, ore 21.25: Don Matteo 12 – Replica Fiction del 2020, di Raffaele Androsiglio, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. Prodotta in Italia. 12×09 Non Desiderare la Donna d’Altri: Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno Anna, il PM e Patatino. Intanto Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito, il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto potrebbe separarli per sempre. Rai2, ore 21.25: TimMusica. Ultimo appuntamento per lo show ...

