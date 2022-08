Paola Turci | grandi sorrisi per il suo grande amore e non è Francesca Pascale

(Di giovedì 4 agosto 2022)è reduce dal matrimonio con, festeggiato in Toscana e poi a Los Angeles con la luna di miele. Ma sui social la cantante ha mostrato anche un altro suoe non è la sua sposa.è felicissima e non lo nasconde. La cantante convolata a nozze con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

radiocalabriafm : PAOLA TURCI - MI MANCHI TU - bloomsbury4ever : Mi mancano troppo loro due insieme @paolaturci @MarinaRei1 ?? Paola Turci & Marina Rei - I miei complimenti… - bloomsbury4ever : RT @mikogat: 'Il solito sesso' cantato e suonato a tre da Max Gazzè, Marina Rei e Paola Turci rimarrà nell'olimpo delle performance più bel… - bloomsbury4ever : RT @gippu1: 6) 'Il solito sesso' (Max Gazzé, 2008). 'Sai qualcosa tipo cielo in una stanza/è quello che ho provato in tua presenza'. Dei ta… - GammaStereoRoma : Paola Turci - Piccola Canzone D'amore -

Fanpage.it

... Aldo Pantaleoni e Giuseppe Pulvirenti, a cui si è aggiunta una produttrice di talento come Marta Venturini, professionista già al lavoro con nomi come Emma Marrone, Calcutta e. Qui il ...Dopo aver iniziato a collaborare con Marta Venturini (famosa per aver lavorato con Calcutta, Emma Marrone,) lavora a canzone cariche di energia, che uniscono il folk con il pop e un indie ... Fatti bella per te, Paola Turci al Jova Beach Party dopo il matrimonio con Francesca Pascale Drko è Lorenzo Passamonti, classe ‘96 originario di Tarquinia. Questo nome d'arte prende ispirazione dalla grande passione cinematografica di Lorenzo e cioè il celebre e intramontabile capolavoro di R ...Aldo Pantaleoni e Giuseppe Pulvirenti, a cui si è aggiunta una produttrice di talento come Marta Venturini, professionista già al lavoro con nomi come Emma Marrone, Calcutta e Paola Turci.