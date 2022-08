Non solo Africa: politica, calcio, i Goti, tutte le parabole di De Laurentiis (Di giovedì 4 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - lucianonobili : Non è solo questione di non capire di politica, come Calenda ammetteva candidamente alla Leopolda. È questione di s… - AngeloCiocca : Vogliamo davvero parlare di discriminazione e razzismo? Allora parliamo anche di di questo e non solo di ciò che co… - DBDeiman : @CIssaGASR Lo spero vivamente, ma qua passano i giorni e anche le voci di mercato sono completamente diverse dal ce… - namcate : @araihcjajaaa Esatto! Speriamo solo che iniziano ad aprire gli occhi che non se lo merita proprio, è un deficiente per non dire altro. -