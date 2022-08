Monte Bianco, il sindaco di Saint-Gervais: “Scalare è pericoloso, chi vuole arrivare in cima paghi 15mila euro di cauzione” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Vogliono salire sul Monte Bianco con la morte nello zaino? Allora anticipino i costi dei soccorsi e di sepoltura“. Lo ha detto (e scritto) il sindaco di Saint-Gervais (Francia), Jean-Marc Peillex, in un comunicato ufficiale. La decisione arriva in seguito all’aggravarsi della siccità, che provoca scariche di pietre sempre più frequenti. A tale proposito era già stata diramata la raccomandazione, a metà luglio, di evitare la via normale di ascesa dal rifugio Gouter, senza però ottenere risultati. A detta di Peillex ci sono ancora “decine di pseudo alpinisti pazzi” pronti a giocare “alla roulette russa”. Motivo per cui annuncia “misure adeguate all’incoscienza di alcuni e ai rischi che comportano per i soccorritori”. Chi sceglie ugualmente di Scalare, prosegue il primo cittadino, dovrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Vogliono salire sulcon la morte nello zaino? Allora anticipino i costi dei soccorsi e di sepoltura“. Lo ha detto (e scritto) ildi(Francia), Jean-Marc Peillex, in un comunicato ufficiale. La decisione arriva in seguito all’aggravarsi della siccità, che provoca scariche di pietre sempre più frequenti. A tale proposito era già stata diramata la raccomandazione, a metà luglio, di evitare la via normale di ascesa dal rifugio Gouter, senza però ottenere risultati. A detta di Peillex ci sono ancora “decine di pseudo alpinisti pazzi” pronti a giocare “alla roulette russa”. Motivo per cui annuncia “misure adeguate all’incoscienza di alcuni e ai rischi che comportano per i soccorritori”. Chi sceglie ugualmente di, prosegue il primo cittadino, dovrà ...

