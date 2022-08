Lufthansa: siamo partner giusto Ita. A Draghi: siate veloci, pazienza non infinita (Di giovedì 4 agosto 2022) " Ita ha bisogno di un partner e noi pensiamo di essere quello giusto", ha detto oggi il numero uno di Lufthansa. Carsten Spohr, nel corso di una conferenza con gli azionisti, commentando la proposta ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 agosto 2022) " Ita ha bisogno di une noi pendi essere quello", ha detto oggi il numero uno di. Carsten Spohr, nel corso di una conferenza con gli azionisti, commentando la proposta ...

