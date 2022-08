Ligue 1 2022/2023, prima giornata: programma, date e orari (Di giovedì 4 agosto 2022) Si sta per aprire una nuova stagione di Ligue 1 2022/2023. Occhi puntati ovviamente sul Psg di Messi e Neymar che, oltre al sogno Champions League, punta a confermarsi campione nazionale. Si parte però con Lione-Ajaccio, in programma alle 21:00 di venerdì. Si tratta della prima partita della prima giornata mentre i parigini scenderanno in campo sabato sera contro il Clermont. Per il Nizza di Mattia Viti c’è il Tolosa, mentre il Marsiglia dovrà vedersela lunedì contro il Reims. Venerdì 5 agosto Ore 21:00, Lione-Ajaccio Sabato 6 agosto Ore 17:00, Strasburgo-Monaco Ore 21:00, Clermont-Psg Domenica 7 agosto Ore 13:00, Tolosa-Nizza Ore 15:00, Angers-Nantes Ore 15:00, Lens-Brest Ore 15:00, Lille-Auxerre Ore 15:00, Montpellier-Troyes Ore 17:05, Rennes-Lorient Ore 20:45, ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Si sta per aprire una nuova stagione di. Occhi puntati ovviamente sul Psg di Messi e Neymar che, oltre al sogno Champions League, punta a confermarsi campione nazionale. Si parte però con Lione-Ajaccio, inalle 21:00 di venerdì. Si tratta dellapartita dellamentre i parigini scenderanno in campo sabato sera contro il Clermont. Per il Nizza di Mattia Viti c’è il Tolosa, mentre il Marsiglia dovrà vedersela lunedì contro il Reims. Venerdì 5 agosto Ore 21:00, Lione-Ajaccio Sabato 6 agosto Ore 17:00, Strasburgo-Monaco Ore 21:00, Clermont-Psg Domenica 7 agosto Ore 13:00, Tolosa-Nizza Ore 15:00, Angers-Nantes Ore 15:00, Lens-Brest Ore 15:00, Lille-Auxerre Ore 15:00, Montpellier-Troyes Ore 17:05, Rennes-Lorient Ore 20:45, ...

