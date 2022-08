LaStampa : “Lei è morta”. L’Inps le blocca la pensione, l’ex insegnante non riesce a dimostrare di essere viva - spaceodditv : cioè era la cosa più brutta del manga letteralmente la cosa più brutta vedere come si era ridotta lei alla fine sen… - augusto_amato : “Lei è morta”. L’Inps le blocca la pensione, l’ex insegnante non riesce a dimostrare di essere viva - telodogratis : “Signora, lei è morta da quasi due mesi”: l’Inps le blocca la pensione - zazoomblog : Signora lei è morta da quasi due mesi: lInps le blocca la pensione - #Signora #morta #quasi #mesi: #lInps -

'Ma signora è stata stornata perché l'Inps ci ha comunicato che' è stata la risposta. La persona deceduta è un'omonima della pensionata di Balangero, ma la pensionata in vita non è ancora ...Nessuna comea Hollywood : insieme a Elvis è un'icona indelebile, la faccia migliore degli ... Ma, oltre a chiedersi come èMarilyn Monroe , bisogna ricordare che non era soltanto un'icona ...Una 70enne del Torinese, complice un’omonimia, all’ente previdenziale italiano risultava deceduta da due settimane. La questione non è ancora risolta ...Una donna di 70 anni, Mariacristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero (Torino), in pensione dal 2004 si è vista bloccare la pensione dallo scorso 30 giugno. All’Inps risulta infatti morta d ...