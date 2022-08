Juve, Allegri: “Difficile vincere lo scudetto” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadre molto più forti dell’anno scorso, dovremo lavorare bene e vincere lo scudetto sarà molto Difficile”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alle rivali per lo scudetto. “Prima del mondiale ci saranno tre mesi in cui ci giochiamo tanto in campionato e anche il passaggio del turno in Champions”, aggiunge il tecnico bianconero al termine del match in famiglia a Villar Perosa contro l’Under 23. “Per quanto riguarda il mercato la società è sempre vigile. È normale che da un giorno all’altro non possiamo vendere e comprare tutti i giocatori, però la società ha fatto un ottimo mercato con gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria e anche Gatti che è un ... Leggi su funweek (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadre molto più forti dell’anno scorso, dovremo lavorare bene elosarà molto”. Lo dice l’allenatore dellantus Massimilianoin merito alle rivali per lo. “Prima del mondiale ci saranno tre mesi in cui ci giochiamo tanto in campionato e anche il passaggio del turno in Champions”, aggiunge il tecnico bianconero al termine del match in famiglia a Villar Perosa contro l’Under 23. “Per quanto riguarda il mercato la società è sempre vigile. È normale che da un giorno all’altro non possiamo vendere e comprare tutti i giocatori, però la società ha fatto un ottimo mercato con gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria e anche Gatti che è un ...

