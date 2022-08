I reels di Iris Purnell | incinta per 16 degli ultimi 19 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 4 agosto 2022)è una mamma 38enne di 12 figli e dal 2004 al 2019 è statapraticamente ogni anno. Quando ha avuto il suo primo bambino aveva 21e poco dopo, ha incontrato suo marito, Cordell, già padre di un ragazzo, e insieme hanno allargato la famiglia. @mrsstorm11 I'm still adjusting to me not being pregnant.#momof12 #fyp #viral #foryou ? original sound -Facendo i calcoli, la coppia di Lancaster, in California, sta crescendo Malikhai, 17; Junior, 16; Jahni, 15; Trinity, 13; Messiah, 12; Josiah, 10; Love, 9; Seven, 8; Michael, 6; Royal, 5; Heavenly, 4; e Hope, 3. Una grande famiglia felice, proprio come confermano i numerosi video e reel che...