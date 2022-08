Elezioni: Conte, 'Bonelli non deve usare M5S per negoziare con Pd' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Un accordo con Si e Verdi? "Per noi quel che conta sono le nostre misure, noi non transigiamo sul programma. Oggi però ho visto che Bonelli ha fatto delle dichiarazioni non adeguate: mettere in discussione le nostre battaglie sulla transizione ecologica non è possibile, anche quando eravamo al governo con la Lega. Bonelli non deve usarci per negoziare con il Pd...". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di L'Aria che tira, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Un accordo con Si e Verdi? "Per noi quel che conta sono le nostre misure, noi non transigiamo sul programma. Oggi però ho visto cheha fatto delle dichiarazioni non adeguate: mettere in discussione le nostre battaglie sulla transizione ecologica non è possibile, anche quando eravamo al governo con la Lega.nonusarci percon il Pd...". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite di L'Aria che tira, su La7.

