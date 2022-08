Diffamazione a mezzo stampa: pena detentiva solo per condotte gravi (Di giovedì 4 agosto 2022) La sezione feriale penale della Cassazione, con la sentenza numero 30572/2022, depositata il 2 agosto, ha giudicato inammissibile la condanna a tre mesi di reclusione nei confronti di una donna di cinquantasei anni, accusata di aver diffuso scritte offensive, attraverso cartoncini, un foglio e un lenzuolo, ai danni di un uomo di origini straniere. I giudici avevano escluso l’aggravante dell’odio razziale. E, dato che la detenzione per il reato di Diffamazione a mezzo stampa è ammessa solo in presenza di condotte estremamente gravi, la Suprema corte ha messo in evidenza l’illegalità della pena. A riportarlo è il Sole24Ore. LEGGI ANCHE > Se ti offendono in una chat WhatsApp, è ingiuria o Diffamazione? Dipende dal “visua” Per il suo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) La sezione ferialele della Cassazione, con la sentenza numero 30572/2022, depositata il 2 agosto, ha giudicato inammissibile la condanna a tre mesi di reclusione nei confronti di una donna di cinquantasei anni, accusata di aver diffuso scritte offensive, attraverso cartoncini, un foglio e un lenzuolo, ai danni di un uomo di origini straniere. I giudici avevano escluso l’aggravante dell’odio razziale. E, dato che la detenzione per il reato diè ammessain presenza diestremamente, la Suprema corte ha messo in evidenza l’illegalità della. A riportarlo è il Sole24Ore. LEGGI ANCHE > Se ti offendono in una chat WhatsApp, è ingiuria o? Dipende dal “visua” Per il suo ...

