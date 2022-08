Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati? Cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’estate è sì la stagione della passione, ma sembrerebbe essere anche quella della fine dei matrimoni. Dopo l’amore giunto al capolinea tra l’ottavo re di Roma, Francesco Totti, e la conduttrice Ilary Blasi, negli ambienti romani non si fa altro che parlare di un altro rapporto in crisi, quello tra. Fine dell’amore tra? Stando alle indiscrezioni raccolte dal settimanale ‘Diva e Donna’, l’attore romano avrebbe già traslocato, avrebbe cioè lasciato la casa in cui viveva con la compagnia. Ed è stato ‘paparazzato’ a cena con il figlio Rocco, ma senza. Segnale di crisi o semplice coincidenza? View this post on ...