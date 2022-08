“Claudio Amendola e Francesca Neri si separano dopo 25 anni d’amore” (Di giovedì 4 agosto 2022) Claudio Amendola e Francesca Neri, il matrimonio è arrivato al capolinea? A riportare l’indiscrezione è stata la rivista Diva&Donna, secondo cui l’attore romano (59 anni) avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con la moglie. Che sia arrivata anche per loro la parola ‘fine’? Nessuno dei due, al momento, ha confermato né smentito il gossip sulla presunta separazione, che arriverebbe dopo una storia d’amore lunga 25 anni, un figlio (Rocco, 23 anni), gioie ma anche difficoltà. Tra queste, quella della malattia dell’attrice 58enne. Amendola ne aveva parlato anche a Verissimo, lo scorso anno: “Stare vicino a Francesca non è stato difficile, è stato il mio compito. È stato molto più difficile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), il matrimonio è arrivato al capolinea? A riportare l’indiscrezione è stata la rivista Diva&Donna, secondo cui l’attore romano (59) avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con la moglie. Che sia arrivata anche per loro la parola ‘fine’? Nessuno dei due, al momento, ha confermato né smentito il gossip sulla presunta separazione, che arriverebbeuna storialunga 25, un figlio (Rocco, 23), gioie ma anche difficoltà. Tra queste, quella della malattia dell’attrice 58enne.ne aveva parlato anche a Verissimo, lo scorso anno: “Stare vicino anon è stato difficile, è stato il mio compito. È stato molto più difficile ...

FQMagazineit : “Claudio Amendola e Francesca Neri si separano dopo 25 anni d’amore” - zazoomblog : Claudio Amendola e Francesca Neri malattia: cosa ha avuto la moglie dell’attore? Come sta oggi? «Ho accarezzato l’i… - zazoomblog : “Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati dopo 25 anni d’amore” - #“Claudio #Amendola #Francesca - zazoomblog : Claudio Amendola e Francesca Neri matrimonio: da quanto tempo sono sposati? Hanno figli? Tutto sulla coppia -… - elena__ba : No, a questo gossip non voglio credere. Decido che è fuffa! #claudioamendola #francescaneri #gossip -