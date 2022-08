Classifica ATP, Jannik Sinner non è più top 10: cosa è successo e chi lo ha superato (Di giovedì 4 agosto 2022) La scorsa settimana dopo aver vinto il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis Jannik Sinner aveva puntellato il proprio status di numero 10 del mondo: sulla terra battuta croata l’azzurro aveva incamerato 250 punti validi per il ranking ATP, portandosi a quota 3395, a soli 50 dal canadese Felix Auger-Aliassime, nono. In questa settimana, però, l’azzurro ha deciso di non difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Washington, preferendo spostarsi direttamente in Canada per il Masters 1000 della prossima settimana: Sinner ha così perso i 500 punti incamerati nel 2021. L’azzurro, non avendo tornei utili tra gli scarti attuali (0 punti sia a Stoccolma 2021 che ad Eastbourne 2022), scivola così da 3395 a 2895, venendo scavalcato da Hubert Hurkacz (Polonia), ora decimo con 3015. In caso di vittoria nel prossimo match, inoltre, ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) La scorsa settimana dopo aver vinto il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennisaveva puntellato il proprio status di numero 10 del mondo: sulla terra battuta croata l’azzurro aveva incamerato 250 punti validi per il ranking ATP, portandosi a quota 3395, a soli 50 dal canadese Felix Auger-Aliassime, nono. In questa settimana, però, l’azzurro ha deciso di non difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Washington, preferendo spostarsi direttamente in Canada per il Masters 1000 della prossima settimana:ha così perso i 500 punti incamerati nel 2021. L’azzurro, non avendo tornei utili tra gli scarti attuali (0 punti sia a Stoccolma 2021 che ad Eastbourne 2022), scivola così da 3395 a 2895, venendo scavalcato da Hubert Hurkacz (Polonia), ora decimo con 3015. In caso di vittoria nel prossimo match, inoltre, ...

