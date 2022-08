Calcio: Monza. Berlusconi 'Speriamo di non sfigurare' (Di giovedì 4 agosto 2022) Il proprietario del club brianzolo: "Vogliamo restare in Serie A". Monza - "Siamo in Serie A. Monza è una piccola città: lo stadio ha 16mila posti ma sono pochi. Questo non ci da la possibilità di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Il proprietario del club brianzolo: "Vogliamo restare in Serie A".- "Siamo in Serie A.è una piccola città: lo stadio ha 16mila posti ma sono pochi. Questo non ci da la possibilità di ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Valencia, rinforzo a centrocampo per Gattuso. In arrivo Machin dal Monza - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, Petagna è la priorità del Monza, ma la Lazio prova a sondare il terreno - Giorno_Monza : Stadio di Monza, lavori finiti. E oggi parte la campagna abbonamenti - LALAZIOMIA : Il Monza non chiude per Petagna e intanto spunta l'interesse della Lazio – TMW - Calcio Napoli 1926 - Calcio_Reports : #Petagna vuole raggiungere #Galliani al #Monza: oggi previsto un nuovo contatto con il #Napoli per provare a chiude… -