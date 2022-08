Atalanta, Di Marzio: “Offerta per Freuler dall’Inghilterra” (Di giovedì 4 agosto 2022) Atalanta Freuler- L’Atalanta continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Gasperini hanno svolto lavoro aerobico e subito dopo, attività con il pallone. È tornato in gruppo Duvan Zapata, dopo lo stop della scorsa settimana. Ancora terapia per Zappacosta. L’Atalanta è una delle squadre più attive sul mercato in entrata, difatti i Bergamaschi sono vicini a chiudere Lookman dal Lipsia. Ci sono stati dei rallentamenti per quanto riguarda la trattativa Pinamonti con, il Sassuolo che sembra in vantaggio. Per le uscite, invece, dall’Inghilterra è arrivata a sopresa un Offerta per un titolarissimo nello scacchiere di Gasperini. Si tratta di Remo Freuler, il Nottingham Forrest è interessato allo Svizzero classe 92?. C’è ancora strada da ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- L’continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Gasperini hanno svolto lavoro aerobico e subito dopo, attività con il pallone. È tornato in gruppo Duvan Zapata, dopo lo stop della scorsa settimana. Ancora terapia per Zappacosta. L’è una delle squadre più attive sul mercato in entrata, difatti i Bergamaschi sono vicini a chiudere Lookman dal Lipsia. Ci sono stati dei rallentamenti per quanto riguarda la trattativa Pinamonti con, il Sassuolo che sembra in vantaggio. Per le uscite, invece,è arrivata a sopresa unper un titolarissimo nello scacchiere di Gasperini. Si tratta di Remo, il Nottingham Forrest è interessato allo Svizzero classe 92?. C’è ancora strada da ...

