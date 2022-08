As: troppi giocatori in rosa, il Barcellona valuta di lasciare qualcuno senza numero (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Barcellona ha un problema di sovraffollamento in prima squadra, tanto che il club valuta di lasciare alcuni giocatori senza numero di maglia. Lo scrive As. Al momento, Xavi sta lavorando con un gruppo di 33 giocatori, mentre LaLiga consente la registrazione di solo 25 membri della prima squadra. Non solo: il club mira ad incorporare altre due pedine (Azpilicueta e Marcos Alonso, ma forse anche Bernardo Silva), dunque il problema esiste. Dei giocatori che a maggio scorso Xavi ha indicato come sacrificabili, Lenglet è andato in prestito al Tottenham, Riqui Puig è vicino ai LA Galaxy e Mingueza sta completando il suo trasferimento al Celta. Tutti gli altri restano aggrappati ai loro contratti molto ben pagati. “Di fronte a questa situazione, il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilha un problema di sovraffollamento in prima squadra, tanto che il clubdialcunidi maglia. Lo scrive As. Al momento, Xavi sta lavorando con un gruppo di 33, mentre LaLiga consente la registrazione di solo 25 membri della prima squadra. Non solo: il club mira ad incorporare altre due pedine (Azpilicueta e Marcos Alonso, ma forse anche Bernardo Silva), dunque il problema esiste. Deiche a maggio scorso Xavi ha indicato come sacrificabili, Lenglet è andato in prestito al Tottenham, Riqui Puig è vicino ai LA Galaxy e Mingueza sta completando il suo trasferimento al Celta. Tutti gli altri restano aggrappati ai loro contratti molto ben pagati. “Di fronte a questa situazione, il ...

