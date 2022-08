Archie deve restare in Inghilterra, impossibile portarlo in Italia: ora i genitori chiedono il trasferimento in un hospice (Di giovedì 4 agosto 2022) I genitori di Archie Battersbee, il 12enne inglese considerato in stato vegetativo ormai permanente dai medici, chiedono di trasferire il figlio in un istituto per malati terminali Leggi su corriere (Di giovedì 4 agosto 2022) IdiBattersbee, il 12enne inglese considerato in stato vegetativo ormai permanente dai medici,di trasferire il figlio in un istituto per malati terminali

Luxgraph : Archie deve restare in Inghilterra, impossibile portarlo in Italia: ora i genitori chiedono il trasferimento in un… - Gabriel23322863 : RT @domecaruso71: Per i giudici inglesi Archie deve morire a 12 anni. È orribile! Lo Stato è padrone delle vite, delle coscienze e non rico… - Mariang47614228 : RT @domecaruso71: Per i giudici inglesi Archie deve morire a 12 anni. È orribile! Lo Stato è padrone delle vite, delle coscienze e non rico… - paolobertulli5 : RT @lanuovaBQ: Ora non c'è proprio più scampo. Archie Battersbee deve morire ?? - GWWallace885 : Cappato è un eroe, ma la situazione del piccolo archie è una vergogna umana. Se la madre non vuole si stacchi la sp… -